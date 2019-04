O número de pedidos de asilo subiu em março face ao mês anterior.

Mais de 200 pedidos de asilo em março

O Luxemburgo registou 220 pedidos de proteção internacional no mês passado, representando mais 38 pedidos face a fevereiro.

Os dados da Direção da Imigração, divulgados esta tarde, elevam para 628, o número de pedidos de asilo desde o início deste ano.

Eritreia, com 96 pedidos, foi o país de origem de grande parte dos requerentes. Houve também registo de 14 pedidos por parte de argelinos. Afeganistão, com 13 pedidos, completa o pódio dos países de origem com maior número de pedidos de proteção internacional ao Luxemburgo, no mês passado.

Recorde-se que 2018 fechou com 2.205 pedidos de asilo, menos 113 do que em 2017.

