Protestos

Mais de 20 pessoas identificadas e detidas pela polícia na manifestação deste sábado

A polícia luxemburguesa identificou e deteve mais de vinte pessoas nas manifestações deste sábado à tarde.

"No total, mais de vinte pessoas foram intercetadas pelas forças da ordem, até às 19h30" de ontem, indicou a polícia em comunicado.

Polícia recorre a canhões de água para controlar manifestantes Novos confrontos entre manifestantes e polícia ocorreram este sábado, pelo segundo fim de semana consecutivo, em protestos contra as medidas anticovid decretadas pelo governo.

Com um dispositivo policial substancialmente superior ao de dia 4 de dezembro, quando 2000 manifestantes causaram distúrbios junto à residência do primeiro-ministro, Xavier Bettel, e nos mercados de Natal, os protestos de ontem ficaram, ainda assim, marcados por confrontos entre polícias e manifestantes. Uma tarde com várias situações que as autoridades foram definindo como "tensas" e que implicaram, a uma certa altura, o recurso a canhões de água.

Ao início da tarde cerca de 500 pessoas (números da polícia) concentraram-se no Glacis. Foi definido previamente um perímetro de segurança e apenas foram autorizados os percursos entre Glacis e a Place de l'Europe. Contudo, durante o percurso um número significativo de manifestantes ultrapassou os limites da zona definida pelas autoridades, na Avenue de la Porte Neuve, tentando dirigir-se para o centro da cidade. O cordão policial reagiu empurrando os manifestantes para trás com a ajuda do reforço de outros agentes e "utilizando canhões de água depois de terem sido emitido vários avisos", de acordo com o comunicado da polícia luxemburguesa.

Luxemburgo. Movimento de cidadãos organiza ação contra manifestações deste fim de semana “Nós Cidadãos” apela à população para mostrar o seu desagrado, este sábado, fazendo o máximo de ruído.

Para evitar que depois do protesto terminar alguns manifestantes dispersassem e causassem distúrbios no centro da cidade, os mercados na Place d'Armes e na Place de la Constitution foram temporariamente fechados e a rotunda Schuman e a Avenue de la Porte-Neuve, bem como algumas ruas no centro da cidade, também ficaram temporariamente inacessíveis.



Está também prevista a mobilização de um forte dispositivo policial para as manifestações marcadas para este domingo.





