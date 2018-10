Mais de 20% de inquilinos em casas sobrelotadas

Xavier Bettel ainda está a pôr a gravata quando recebe as jornalistas do Contacto. A porta do gabinete do primeiro-ministro abre-se para revelar uma sala forrada com arte pop e paredes cheias de cor. Modernizar o país foi a aposta do seu Governo de coligação. A cinco meses das eleições legislativas, Xavier Bettel faz o balanço da legislatura iniciada em dezembro de 2013.