Mais de 20 automóveis vandalizados numa só noite em Echternach

A polícia procura os autores dos estragos nas viaturas, um grupo de jovens que danificou as viaturas na madrugada de sábado.

Um grupo de jovens danificou 21 veículos em Echternach, na noite de sexta-feira para sábado, anunciou a polícia do Grão-Ducado que procura agora identificar os infratores.



Eram cerca da 1h30 da manhã de sábado quando, se acordo com o relato de várias testemunhas, diversos jovens vandalizaram os mais de vinte veículos estacionados perto da estação desta localidade, roubando espelhos laterais de alguns automóveis. A polícia foi chamada ao local e tentou de imediato encontrar os autores dos danos, mas sem sucesso.

Agora as autoridades policiais lançaram um apelo à população através da sua página do Facebook, solicitando a quem tiver informações sobre o sucedido para entrar em contacto com os agentes de Echternach através do número de telefone + 352 244 72 1000.