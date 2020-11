Entre meados de março e o início de novembro, a polícia efetuou 17.000 controlos relacionados com as regras impostas pela pandemia.

Mais de 2.000 multas aplicadas no Luxemburgo por não utilização de máscara

Desde Março, quando a polícia e as alfândegas aumentaram as patrulhas para assegurar o cumprimento dos regulamentos de saúde relacionados com a covid-19, foram emitidos mais de 3.500 avisos fiscais por infrações.

As contas, divulgadas, este sábado, 21 de novembro, pelo Wort, indicam que ao longo destes meses foram emitidos 3.500 avisos e convocatórias tributados, sendo que entre eles, 2000 referem-se a sanções pela não utilização da máscara em espaços comerciais ou nos transportes públicos.

Nos autocarros, elétricos e comboios, os funcionários são particularmente responsáveis por verificar se os utilizadores cumprem esta obrigação, que se encontra em vigor desde a primavera.

O último relatório semanal da polícia revelou que 270 indivíduos e 25 estabelecimentos (bares, restaurantes, lojas) foram sancionados, no espaço de uma semana.

Paralelamente, foram efetuadas mais de 700 fiscalizações apenas para assegurar o cumprimento do recolher obrigatório (das 23h às 6h), imposto a partir do fim de semana que incluiu o Dia de Todos os Santos.

