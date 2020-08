A idade mínima obrigatória para poder consultar os recursos eletrónicos da Biblioteca Nacional do Luxemburgo é de 14 anos.

Mais de 19 mil livros eletrónicos adicionados à oferta digital da Biblioteca Nacional do Luxemburgo

A idade mínima obrigatória para poder consultar os recursos eletrónicos da Biblioteca Nacional do Luxemburgo é de 14 anos.

A Biblioteca Nacional do Luxemburgo (BnL) acaba de acrescentar mais de 19.200 livros infantis gratuítos à sua gama de recursos digitais, disponíveis em alemão, francês e inglês, informou em comunicado esta quinta-feira.



Entre os livros mais conhecidos encontram-se "Dirt Diary Series", "Fantastic Beasts", "The Hunger Games", "Malala's Magic Pencil", "Mein Lotta Leben", Tom Gates e Harry Potter.

A adição destes livros electrónicos surge no âmbito do projeto conjunto Read-y, lançado no início de julho de 2020 pelo Ministério da Educação Nacional, Infância e Juventude, para o qual a BnL gere a infra-estrutura de autenticação e as licenças de acesso.

Biblioteca Nacional lança site mais intuitivo Uma boa notícia para investigadores, estudantes ou simples amantes de história.

Estes novos livros electrónicos completam os recursos online que a Biblioteca Nacional já disponibiliza gratuitamente aos seus utilizadores, entre os quais 595.000 livros electrónicos de ciências (direito, ciências naturais, tecnologia, humanidades e ciências sociais), 163.000 livros eletrónicos do projeto ebooks.lu (romances, leitura de lazer, juventude), 77. 800 periódicos electrónicos (revistas científicas) e 390 bases de dados.

Para aceder a estes recursos, basta registar-se no BnL. O registo é gratuito e pode ser feito via email em: inscription@bnl.etat.lu.

Ligações úteis: Portal de acesso aos recursos digitais e de impressão das bibliotecas da rede bibnet.lu.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.