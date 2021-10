Dos 590 novos casos de infeção registados na semana de 20 a 26 de setembro, 131 (22,2%) ocorreram em crianças com menos de dez anos.

Covid-19

Mais de 180 casos no ensino fundamental em dez dias de aulas

Susy MARTINS Dos 590 novos casos de infeção registados na semana de 20 a 26 de setembro, 131 (22,2%) ocorreram em crianças com menos de dez anos.

No total 185 crianças entre os 3 e os 12 anos, foram infetadas com o novo coronavírus nos primeiros dez dias de aulas do novo ano letivo no Grão-Ducado. Os dados foram revelados pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, e pelo ministro da Educação, Claude Meisch, numa resposta parlamentar à deputada e presidente do grupo parlamentar do CSV, Martine Hansen.

Ainda segundo os dados avançados, mais de 1.800 alunos foram colocados em quarentena e 900 outros receberam "autorização de saída da escola", com recurso ao ensino à distância.

As infeções registadas entre os dias 15 e 24 de setembro deram origem ao rastreio de 2.404 contactos, ou seja de outros alunos que estiveram em contacto com pelo menos um destes 185 infetados.

Segundo o último balanço semanal da pandemia no Grão-Ducado, dos 590 novos casos de infeção registados na semana de 20 a 26 de setembro, 131 (22,2%) ocorreram em crianças com menos de dez anos, a maior percentagem verificada por faixa etária.

Testes rápidos na escola e vouchers para testes PCR servem de CovidCheck Esta foi a forma encontrada pelo Governo para compensar o fim da testagem em larga escala gratuita, já que as crianças ainda não podem aceder à vacinação contra a covid-19.

De acordo com o novo plano de contingência para as escolas do país, quando há um a dois casos na mesma turma, os alunos são colocados em quarentena mas continuam a poder ir à escola. Têm, no entanto, de respeitar dois critérios: o uso da máscara durante as aulas e a participação no reforço da testagem.

A partir de três casos na mesma turma, as crianças têm de ficar em casa com ensino à distância. Estas medidas são válidas para todas as crianças não vacinadas, na prática para todas as que frequentam ensino fundamental, uma vez que a vacinação para menores de 12 anos ainda não é permitida no Grão-Ducado.

