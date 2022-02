Os países com mais pedidos foram a Síria, Eritreia, Sudão e Venezuela.

Proteção internacional

Mais de 130 pedidos de asilo em janeiro

As autoridades luxemburguesas registaram 133 pedidos de proteção internacional no passado mês de janeiro. São menos três do que em dezembro de 2021.

Do total, 39 pedidos foram feitos por pessoas da Síria, 27 da Eritreia, oito do Sudão e oito da Venezuela. Os outros 51 pedidos referem-se a cidadãos de outros países.

Segundo os números disponibilizados pela Direção de Imigração, do total dos 133 pedidos, as autoridades luxemburguesas trataram 115, tendo atribuído no mês passado 41 estatutos de refugiado e 22 estatutos de proteção subsidiária.

Houve outras 10 pessoas que foram transferidas em janeiro do Grão-Ducado para outros Estados-membros. No sentido inverso o Luxemburgo recebeu 12.



