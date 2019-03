Há anos que os que vivem no Luxemburgo correm contra o cancro, neste sábado são esperadas mais de 13 mil pessoas para mostrarem a sua solidariedade com os doentes do cancro.

Mais de 13 mil correm contra o cancro no Relais

Há anos que os que vivem no Luxemburgo correm contra o cancro, neste sábado são esperadas mais de 13 mil pessoas para mostrarem a sua solidariedade com os doentes do cancro.

É uma edição muito especial do Relais pour la Vie que vai começar neste sábado 23 de março às 18 horas na Coque, com uma corrida ininterrupta de 24 horas. Uma acção que celebra, entre outras coisas, os 25 anos de Fondation Cancer, organizadora do evento desde 2006.

A correr e marchar são esperadas mais de 13 mil pessoas em Kirchberg, segundo uma fonte da organização. Um acontecimento que envolveu, na sua preparação, o trabalho de cerca de 300 voluntários. Na edição passada, de 2018, esta iniciativa solidária permitiu recolher mais de 517.000 euros na luta contra a doença.

A cerimónia de abertura está programada para as 18 horas, embora o público possa entrar no local a partir das 16.30. A partida das equipas será dada às 19.30. O dia de domingo será reservado à tradicional cerimónia que rende homenagem aos doentes mortos pelo cancro e a aqueles que são portadores da doença. O Relais acabará às 20.30 de domingo com o desfile de todas as equipas que participam na edição de 2019.

A diretora da Fondation Cancer, Lucienne Thommes, relembrou, aos microfones da rádio L'Essentiel, a importância deste apoio solidário: "No ano passado investimos 2 milhões de euros na investigação do cancro". Este ano a fundação espera recolher, no Relais, mais de 500.000 euros. .





