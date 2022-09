Certificado "Vivre ensemble" é obrigatório para quem quer obter a naturalização no Grão-Ducado.

Mais de 12.000 pessoas fizeram curso de integração para obter nacionalidade

Um total de 12,454 pessoas participaram no curso de formação "Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg", cujo certificado é obrigatório para quem quer obter a naturalização.

Em resposta a uma pergunta parlamentar da deputada Djuna Bernard (déi Gréng), o ministro da Educação, Claude Meisch, refere que desde março de 2017, um total de 12.454 participantes receberam um certificado do curso, permitindo-lhes assim reclamar a nacionalidade luxemburguesa.

Viajar mais livremente graças a um dos passaportes mais poderosos do mundo (aceite em 189 países), gozar de direitos cívicos, poder trabalhar em vários setores na função pública, ou ter procedimentos administrativos simplificados, etc, são algumas das vantagens em obter a nacionalidade luxemburguesa.

Mas antes de obter este passaporte são necessárias várias etapas. Para além de um teste para avaliar o domínio da língua luxemburguesa, cada candidato deve também provar o seu civismo, obtendo um certificado chamado "Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg". As aulas são obrigatórias para a obtenção da nacionalidade sem ir a exame. Em alternativa, os participantes podem sujeitar-se ao exame final sem participar nas aulas.

O curso cobre uma vasta gama de tópicos, desde os direitos fundamentais às instituições luxemburguesas e à história do Grão-Ducado. Os módulos incluem um total de 24 horas de aulas. Uma vez completadas as aulas ou passado o exame, é emitido um certificado.

Atrasos no pagamento de formadores externos?

Na pergunta parlamentar Djuna Bernard tinha ainda questionado Meisch sobre possíveis atrasos de vários meses no pagamento dos salários dos formadores que dão estes cursos. Mas o ministro assegura que este não e o caso, pelo menos para os formadores regulares.

"Atualmente os cursos são ministrados por 22 formadores e este número é suficiente para cobrir a procura", assegura ainda o ministro da Educação.



O orçamento inicial para o curso foi de 575.000 euros para o pagamento de subsídios a formadores externos para a realização do "Vivre ensemble", cursos de integração linguística e cursos de educação cívica. Este montante foi calculado com base na situação das despesas a partir de maio de 2021", explica Meisch.



O fluxo de refugiados desde o início de 2022 tornou absolutamente necessário aumentar o número de cursos de formação organizados pelo Serviço de Educação de Adultos (SFA).

"Como resultado, foi necessário recrutar formadores adicionais para satisfazer as exigências e, sobretudo, as necessidades dos novos adultos que chegam ao nosso país", admitiu, no entanto, Meisch.

Uma situação que poderia, portanto, potencialmente causar atrasos nos pagamentos. "Face a esta situação, o serviço solicitou em abril de 2022 um aumento das dotações concedidas a partir da rubrica orçamental relevante. Em julho de 2022, foi atribuído ao SFA o excesso solicitado e procedeu-se imediatamente aos pagamentos das licenças devidas para a segunda metade de 2022".

Ainda de acordo com os dados, um total de 6.801 pessoas adquiriram a nacionalidade luxemburguesa em 2021. Este número está em queda acentuada em relação aos anos anteriores, segundo o Ministério da Justiça.

Destes, 4.558 deles tinham obtido a nacionalidade luxemburguesa por "opção" (através do casamento, por exemplo), 880 por naturalização e 1.363 por recuperação (através de um antepassado luxemburguês).

(Artigo originalmente publicado na edição francesa do Luxemburger Wort.)

