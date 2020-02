Os portugueses são a quarta comunidade que mais obteve o passaporte luxemburguês.

Mais de 11.400 ‘novos’ luxemburgueses em 2019

Henrique DE BURGO Os portugueses são a quarta comunidade que mais obteve o passaporte luxemburguês.

O Luxemburgo atribuiu em 2019 a nacionalidade a cerca de 11.450 cidadãos estrangeiros, menos 335 do que em 2018.

A maioria dos cidadãos – cerca de cinco mil – obteve o passaporte luxemburguês através do mecanismo de recuperação de nacionalidade, atribuída a quem tem antepassados luxemburgueses nascidos antes de 1900. É o que revelam os dados publicados esta segunda-feira pelo Ministério da Justiça.

Os restantes 6.400 obtiveram o passaporte através dos processos de naturalização, opção e direito de solo da primeira geração.

Por nacionalidades, os franceses foram, em 2019, os que mais obtiveram o passaporte luxemburguês: 2.466 cidadãos, seguidos pelos brasileiros (2.117), belgas (1.335) e portugueses (1.067).

O Brexit – saída do Reino Unido da União Europeia, concretizada a 31 de janeiro de 2020 – teve algum impacto nos pedidos dos residentes do Reino Unido: 431 britânicos adquiriram o passaporte luxemburguês, praticamente o mesmo número do ano passado.