Mais de 11.000 pessoas pediram teste antes de ir de férias para o estrangeiro

O Governo tem a partir de 17 de julho um sistema de testes à covid-19 para quem pretende viajar para o estrangeiro.

Susy MARTINS O Governo tem a partir de 17 de julho um sistema de testes à covid-19 para quem pretende viajar para o estrangeiro.

O mecanismo tem sido largamente utilizado, uma vez que o crescimento do número de novos casos no Luxemburgo fez com que certos países exigissem aos viajantes que partem do Grão-Ducado que apresentem um teste covid-19 negativo à entrada. Segundo a RTL, até agora mais de 11 mil pessoas já fizeram esse pedido através do portal MyGuichet.lu.

No entanto, nem todos os pedidos foram aceites, uma vez que não estavam devidamente justificados. Entre eles, houve pessoas que fizeram um pedido de teste embora quisessem viajar para um país que não exigisse qualquer análise, como é o caso de Portugal ou Itália.

Note-se que este tipo de teste é exclusivamente para os residentes do Luxemburgo e o pedido tem de ser feito através do portal MyGuichet.lu. Os viajantes devem também verificar com as autoridades locais competentes (através das embaixadas dos países em questão) para obter informações sobre as disposições em vigor no momento da viagem.

