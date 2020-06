Esta é uma das estratégias das autoridades luxemburguesas, massivamente testada como uma saída para a crise. A etapa das 100.000 pessoas testadas foi aprovada na sexta-feira.

Mais de 100.000 pessoas testadas no Luxemburgo

"O futuro não implica necessariamente um rastreio em massa, mas tranquiliza e simplifica as decisões a tomar", salientou no início de Maio o Director da Saúde, Jean-Claude Schmit.

Pouco mais de um mês depois, e embora tenham sido criadas várias unidades em todo o país para receber voluntários, a barreira dos 100.000 testes foi ultrapassada na sexta-feira.

"Penso que as pessoas estão muito interessadas em saber se estão ou não infectadas", admite Schmit, recordando que as primeiras medidas de desconfinamento no Luxemburgo, incluindo a reabertura de escolas secundárias e de campos de trabalho, tinham sido tomadas com base em amostras representativas já em meados de Abril.

22.970 testes desde Junho 1

Segundo as informações fornecidas pelo Governo, foram testadas exatamente 101.877 pessoas desde o início da crise no Grão-Ducado. Entre eles, 76.488 residentes e 25.389 não-residentes.

Recordemos que deste total, 4.055 pacientes foram positivos, entre os quais 3.274 residentes. O número de ensaios aumentou nas últimas semanas, tendo sido realizados 22.970 ensaios entre 1 e 12 de Junho.

Para completar, o dia 10 de Junho, quarta-feira, foi um dos mais eficientes, com 3.573 testes em 24 horas. Só no dia 26 de Março é que se tinha feito melhor com um total de 5.485 testes. Foi então o lançamento dos centros de cuidados avançados e o início da fase crítica da crise.

