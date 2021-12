Mega operação policial durante esta noite e madrugada fez parar mais de 300 condutores e mais de uma dezena estava a conduzir embriagada. Mas houve mais condutores alcoolizados apanhados pela polícia. Leia as histórias.

Mais de 10 condutores apanhados com álcool em excesso, numa noite

(jt) A operação de controlo do álcool nas estradas do Luxemburgo, na noite de sexta e madrugada de sábado, encontrou 11 condutores embriagados, tendo quatro deles ficado proibidos de conduzir temporariamente ou ficaram com as cartas de condução apreendidas, noticia o Luxemburger Wort.

As operações decorreram em Differdange (CR 174), Pétange (N5), Erpeldange / Sauer (N27) e Diekirch (N7), tendo 347 condutores sido submetidos ao teste de alcoolemia.

Mas houve mais situações de alcoolismo nas estradas, fora dos controlos. Aqui ficam alguns dos casos de condutores que ficaram sem carta de condução, por excesso de álcool, mandados parar por condução suspeita.

Por volta das 21h00 da noite de sexta-feira, em Kayl , os policias encontraram um homem a dormir no banco de trás de seu carro, perto de um campo. A sua condução estranha tinha sido alertada à polícia, por outro condutor. Sem surpresa, o teste de álcool deu positivo. Como o condutor não possui carta de condução, o caso foi para o Ministério Público, tendo este sujeito ficado com o carro confiscado. Além disso, o carro não tinha seguro em dia. Este condutor enfrenta uma queixa criminal e uma proibição de condução temporária.

Já o excesso de álcool de outro motorista provocou uma colisão na Rue Jean l'Aveugle em Diekirch, por volta das 23h45. Este condutor também já tinha colidido e danificado dois carros que estavam estacionados. Também ficou proibido de conduzir durante um período.

Pouco antes da meia-noite, a polícia parou um condutor na autoestrada A7, na direção do túnel de Gosseldingen, igualmente devido ao seu estilo de condução suspeito. Os agentes policiais encontraram o carro vomitado e o teste de alcoolemia não só deu positivo, como o condutor tinha mesmo ultrapassado o valor máximo de álcool no sangue autorizado. Ficou sem carta de condução.

Por volta das 2h30 da madrugada na rue de Neudorf, em Esch / Alzette, os agentes policiais encontraram outro motorista embriagado e sem carta de condução. O homem tinha chumbado no exame, sendo alvo de uma queixa criminal.

Meia hora mais tarde, na capital do Luxemburgo, outro condutor sob o efeito do álcool saiu da estrada e entrou numa área verde. Devido à lama, o automóvel empanou. O condutor não ficou ferido, houve apenas pequenos danos materiais. Este homem ficou também proibido de conduzir durante um período de tempo. Também na madrugada, dois outros condutores foram mandados parar de conduzir devido a efeito de álcool na rue de Bonnevoie e na rue Glesener.

