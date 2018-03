Cerca de 1.650 viaturas foram imobilizadas em 2017 no Luxemburgo, de acordo com o jornal L’Essentiel, que cita fonte da polícia grã-ducal.

Mais de 1.600 veículos imobilizados em 2017

Cerca de 1.650 viaturas foram imobilizadas em 2017 no Luxemburgo, de acordo com o jornal L’Essentiel, que cita fonte da polícia grã-ducal.

Segundo aquela publicação, dos 1650 automóveis imobilizados mais de 800 foram bloqueados pelas autoridades por causa do estado dos pneus.

As razões para imobilizar um veículo pela polícia são várias: desde a falta de pagamento de multas à inexistência de um seguro válido.

Quando uma viatura é imobilizada pelas autoridades o seu proprietário tem 30 dias para se apresentar às autoridades, resolver a situação e recuperar o carro.

Caso não o faça, cabe depois ao Ministério Público decidir se o automóvel é vendido a leilão ou se é destruído.

De acordo com a mesma fonte policial citada pelo L’Essentiel, quando os carros não são recuperados é porque, na maioria dos casos, os veículos são velhos.

Os proprietários preferem abandonar as suas viaturas do que pagar as despesas relacionadas com a imobilização.

