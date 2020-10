O número é três vezes superior ao registado no mesmo período de 2019.

Mais de 1,3 milhões de procedimentos administrativos tratados no MyGuichet este ano

Diana ALVES O número é três vezes superior ao registado no mesmo período de 2019.

É um resultado sem precedentes e deve-se à crise sanitária. A plataforma MyGuichet permitiu o tratamento de mais de 1,3 milhões de procedimentos administrativos desde o início do ano, um número três vezes superior ao registado no mesmo período de 2019.

Segundo o Ministério da Digitalização e o Centro das Tecnologias de Informação do Estado (CTIE), este recorde deve-se sobretudo aos procedimentos disponibilizados na plataforma no contexto da crise pandémica. É caso das marcações para participar no programa de rastreio em larga escala da covid-19, assim como as marcações para fazer um teste no âmbito de uma viagem.

Em comunicado, o ministério e o CTIE explicam que a possibilidade de fazer este marcações através da plataforma foi criada em 2019, sendo que a crise atual foi a verdadeira 'prova de fogo' do novo sistema. Mas, mesmo excluindo as questões diretamente relacionadas com a pandemia, os utentes estão a recorrer mais à plataforma. O ministério e o CTIE dão conta de um aumento de 17% dos procedimentos não relacionados com a crise pandémica, que no final de setembro já tinham atingido os 430.000.

Telecomunicações. Cada pessoa gasta em média 100 euros por mês Entre televisão, telefone e internet, a conta fixou-se nos 106,7 euros, em média, segundo um relatório recente divulgado pelo Instituto Luxemburguês de Regulação (ILR).

"Um progresso que prova que a oferta diversificada do MyGuichet.lu é cada vez mais reconhecida e apreciada pelo grande público", acrescentam. O executivo sublinha ainda que os "resultados demonstram que o Estado está perfeitamente equipado para gerir números elevados de pedidos e para permitir que cidadãos e empresas tratem dos seus procedimentos administrativos em plena segurança".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.