Mais de 1.200 portugueses pediram a nacionalidade luxemburguesa em 2022

Ana TOMÁS No ano passado, 10.499 pessoas passaram a ser cidadãos nacionais do Grão-Ducado, com os residentes de origem brasileira a liderarem o número de pedidos concedidos.

Em 2022, 10.499 pessoas obtiveram a nacionalidade luxemburguesa. De acordo com o Ministério da Justiça, 5.193 pessoas obtiveram o título de nacionalidade luxemburguesa por opção, enquanto 4.273 pessoas o obtiveram por recuperação e 1.033 por naturalização.

Entre os residentes que obtiveram a nacionalidade luxemburguesa, no ano que passou, 1.227 foram portugueses, um valor que supera o de 2021, quando 1.141 emigrantes portugueses passaram a ser também considerados cidadãos nacionais do Grão-Ducado.

Os portugueses foram o segundo maior grupo de residentes, em 2022, a ver atribuída a nacionalidade luxemburguesa, seguindo dos franceses, com 1.191 pedidos concedidos.

Segundo os dados do Ministério da Justiça, divulgados esta sexta-feira, a maioria dos emigrantes portugueses passou a ser também cidadão luxemburguês por opção, enquanto 16 adquiriram a nacionalidade por naturalização e um por recuperação.

Em primeiro lugar, ficaram os residentes de origem brasileira: 3.275 obtiveram o estatuto de cidadãos nacionais do Luxemburgo, 3.080 dos quais por recuperação.

Atribuição da nacionalidade luxemburguesa a portugueses subiu 600%

O número total de aquisições de nacionalidade por portugueses no Luxemburgo aumentou mais de 600% desde 2000 e até 2020, sinaliza o Relatório da Emigração portuguesa de 2021, apresentado na semana passada.

Este aumento acompanhou a tendência crescente das aquisições de nacionalidade de estrangeiros no geral, por parte dos emigrantes portugueses, que passaram de 684 para 9,389 durante o período em análise.

No caso do Luxemburgo, esta subida verificou-se, sobretudo, a partir de 2009, e é explicada, de acordo com o relatório, pela alteração da lei da nacionalidade de 2008, que dispensou a obrigatoriedade de renúncia à nacionalidade de origem para adquirir a nacionalidade luxemburguesa.

"O Luxemburgo é o quarto país do mundo onde os portugueses mais adquirem a nacionalidade do país de destino", sublinha ainda o documento.







