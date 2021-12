Durante a noite de sábado e madrugada de domingo cinco pessoas sofreram ferimentos devido a despiste, capotamentos e colisões, no Luxemburgo.

Sinistralidade

Mais cinco feridos em três acidentes nas estradas

Redação Durante a noite de sábado e madrugada de domingo cinco pessoas sofreram ferimentos devido a despiste, capotamentos e colisões, no Luxemburgo.

Tem sido um fim de semana negro nas estradas do país. Sexta-feira, mais de uma dezena de condutores embriagados, alguns responsáveis por acidentes, foram multados e ficaram sem poder conduzir e sem carta. Nessa mesma noite e madrugada de sábado, vários acidentes provocaram nove feridos.

A noite de sábado para domingo continuou a somar colisões e feridos. De acordo com o boletim da polícia do Grão-Ducado, de três acidentes de viação resultaram cinco pessoas com ferimentos.

Na A3, na direção de Pétange, uma colisão entre dois automóveis provocou dois feridos, pelas 17 horas. Os acidentados foram transportados por ambulâncias de Esch e de Dudelange.

Mais tarde, já noite cerrada, outro automóvel capotou também na A3 entre Dudelange e Luxemburgo, pouco depois das 22h00. Os dois ocupantes feridos ficaram encarcerados no veículo tendo sido retirados por equipas de Roeserbann e Bettembourg.

Já de madrugada, pelas 3h50 de domingo outro acidente e mais uma vítima ferida. Na estrada nacional 12 entre Lehrhaff e Hierbeck, um condutor despistou-se e colidiu com uma árvore na berma da estrada. Ficou com ferimentos e foi assistido.

