Até esta quarta-feira, 434.615 pessoas já estavam totalmente vacinadas contra a covid-19 no Luxemburgo e mais de 100 mil (102.091) receberam a vacina de reforço.

Pandemia

Mais 666 novos casos de covid-19 no Luxemburgo. Há registo de uma morte

Paula DE FREITAS FERREIRA

A quarta vaga no Luxemburgo continua a acelerar. De acordo com o último relatório das autoridades de sáude, o país registou mais 666 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, num total de 5.432 testes ealizados. Foi ainda registada uma nova morte devido à doença - são agora, no total, 889 os óbitos a lamentar no Grão-Ducado relacionados com a infeção causada pelo novo coronavírus.

Há ainda 51 doentes em tratamento hospitalar (+2)e 21 em unidades de cuidados intensivos (-2).

Até terça-feira, havia 5.228 infeções ativas no Luxemburgo, mas 85.792 pessoas já recuperaram da doença.

