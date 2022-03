Mais 653 novos casos de covid-19 e uma morte no Luxemburgo

Os internamentos permanecem sem grandes alterações.

Ana Patrícia CARDOSO Os internamentos permanecem sem grandes alterações.

Nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde aponta para 653 novos casos de covid-19, de um total de 2.535 testes realizados nas últimas 24 horas no Luxemburgo. Registam-se 9.759 infeções ativas no país.

Morreu uma pessoa vítima do vírus no último dia, aumentando o total de óbitos no Grão-Ducado para 996.

Estão 25 pessoas internadas nas enfermarias dos hospitais luxemburgueses, mais uma que no dia anterior, e cinco nas unidades de cuidados intensivos.

No total, foram administradas 1.267.066 doses da vacina contra a covid-19.

