Há ainda uma nova morte a registar devido à infeção nas últimas 24 horas.

Pandemia

Mais 506 novos casos de covid-19 no Luxemburgo

Redação Há ainda uma nova morte a registar devido à infeção nas últimas 24 horas.

Nas últimas 24 horas as autoridades de saúde do Grão-Ducado contabilizaram mais 506 novos casos de covid-19 em 3.872 testes realizados, o que resulta numa taxa positiva da infeção de 27,7%. Foi ainda registada uma nova morte devido à doença no último dia.

Atualmente, há 15 pacientes internados em enfermaria (-1) e nenhum doente internado em unidades de cuidados intensivos.

De acordo com o relatório de hoje, 480.00 pessoas já receberam a primeira dose da vacina no Luxemburgo e 431.711 pessoas receberam uma segunda dose.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.