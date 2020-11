Enquanto o número de pessoas seropositivas parece estar a estabilizar em comparação com 2018, 15% das pessoas infetadas desconhecem que o estão, de acordo com o Comité de Supervisão da sida.

Mais 49 casos de sida no Luxemburgo em 2019

Redação Enquanto o número de pessoas seropositivas parece estar a estabilizar em comparação com 2018, 15% das pessoas infetadas desconhecem que o estão, de acordo com o Comité de Supervisão da sida.

Segundo o relatório de atividade do Comité de Vigilância da Sida, Hepatite Infecciosa e Doenças Sexualmente Transmissíveis publicado esta quinta-feira, 19, em 2019 foram registados no Luxemburgo, mais 49 pessoas com estas doenças. São quase tantos como em 2018 (43), mas muito menos do que nos nos anteriores, avança a versão francesa do Luxemburger Wort.

Pensa-se que mais de metade das novas infeções são de transmissão heterossexual. No entanto ainda não se regista uma "diminuição significativa" de novas infeções por contacto homo ou bissexual, sublinha o Comité de Vigilância, "apesar da implementação do PrEp (Profilaxia pré-exposição) desde 2017".

Por outro lado, confirma-me o fim do surto epidémico entre os utilizadores de drogasdesde 2018: apenas três casos de infeções por VIH/sida foram identificados através do uso de drogas, disse o Comité. Este sucesso deve-se ao "grande esforço feito nos locais de tratamento de medicamentos" para aumentar o número de testes, meios de prevenção e acesso ao tratamento anti-retroviral.

Testes VIH possíveis mesmo durante pandemia da covid-19 Há mais de mil pessoas que vivem com o VIH no Luxemburgo e estima-se que 20% desconhecem que são portadoras do vírus da sida.

96 pessoas foram incluídas no Serviço Nacional de Doenças Infecciosas para tratamento em 2019, mais cinco do que em 2018. Os números lembram que "a SIDA ainda existe e que não permite qualquer diminuição da vigilância", observa o Comité. Tanto mais que a contenção devido à pandemia teve "um impacto definitivo nas estratégias de rastreio implementadas no país", salienta a Dra. Carole Devaux, Presidente do Comité da SIDA.

Este rastreio é muito importante uma vez que se estima que 15% das pessoas infetadas no Luxemburgo desconhecem que são seropositivas. "Só o conhecimento do seu estado serológico permite a uma pessoa infetada com o VIH proteger a sua saúde e a dos outros", disse a Ministra da Saúde Paulette Lenert.

De 20 a 27 de Novembro, realizar-se-á, assim, a 8ª edição da Semana Europeia de Testes do VIH. O objectivo é "promover o rastreio espontâneo do VIH, mostrar as vantagens de um diagnóstico rápido e sensibilizar para a eficácia do tratamento em caso de infecção pelo VIH", pode ler-se em comunicado.

Tradução e edição de Ana Patrícia Cardoso.

