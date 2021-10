Os novos casos de covid-19 continuam acima dos 100 por dia no Grão-Ducado. As crianças até aos 14 anos registaram 35% do total de casos na semana passada.

Luxemburgo 2 min.

Pandemia

Mais 160 novas infeções e a covid-19 a concentrar-se nas crianças

Paula SANTOS FERREIRA Os novos casos de covid-19 continuam acima dos 100 por dia no Grão-Ducado. As crianças até aos 14 anos registaram 35% do total de casos na semana passada.

Depois dos 100 casos na terça, esta quarta-feira e quinta-feira o número de novos casos diários no Grão-Ducado foi de 160 e 161 respetivamente. Mas no último boletim diário não consta nenhuma morte, ao contrário de quarta-feira, com um total de 836 óbitos desde o início da pandemia no país.

Ao nível dos hospitais, a situação continua estável, embora os internamentos em cuidados normais tenham subido no último dia, com 19 pessoas internadas, contra 13 do dia anterior. Nos cuidados intensivos está menos um doente covid, num total de 6.

Ainda no última dia foram administradas 597 doses de vacinas covid-19 elevando para 790.386 o total de doses administradas.

35% dos casos até 14 anos

Com a vacinação dos mais velhos, os casos covid-19 estão agora concentrar-se nos mais novos, nas idades ainda não elegíveis para vacinação, abaixo dos 12, e até aos 14 anos.

Na semana passada 35% do total das novas infeções (590) foram registadas entre os 0-14 anos, a maior percentagem entre a população do país. Atualmente, a taxa de incidência nesta faixa é 2,2, vezes superior em relação aos jovens e adultos, indica o relatório semanal do Ministério da Saúde sobre a situação pandémica no país.

Quase 37% das novas infeções em pessoas com vacinação completa Como já tem sido recorrente nas últimas semanas, é na faixa etária dos zero aos 14 anos onde se observa a maior incidência de casos.

Nas crianças até 14 anos o aumento de casos foi de 21% em relação à semana anterior, a maior subida por idades. De resto, apenas uma faixa - dos 60-74 anos - sofreu um aumento de 16%. Por outro lado, houve reduções de casos entre os 15-19 anos (-6%), 30-44 anos (-15%) e nos 45-59 anos (-11%).

Numa outra tabela, o Ministério da Saúde indica ainda que as crianças até aos 9 anos foram as mais afetadas pelas novas infeções, com 146 das 590 infeções totais, na semana passada, ou seja, 24,7% dos casos, a maior percentagem por faixa etária.

Surtos nas escolas fundamentais

O relatório refere ainda é que é a norte do país que a prevalência do vírus é maior , tendo ocorrido surtos na escola fundamental de Reuler, em Clevaux, com 32 casos positivos e que envolveram 14 das 22 turmas do estabelecimento. Numa outra escola fundamental, em Weiswampach, surgiram 14 casos em oito turmas diferentes, na semana passada.

Vacinação para alunos do ensino secundário começa a 18 de outubro Atualmente, cerca de 55% dos estudantes do ensino secundário estão totalmente vacinados.

Nestes casos, e acionadas as quarentenas (pessoas vacinadas ou recuperadas da infeção estão em isentas), as escolas passaram a realizar testes antigénios mais frequentes aos alunos e todo o pessoal

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.