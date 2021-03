A polícia grã-ducal emitiu na passada semana 145 multas relacionadas por infração às regras covid.

Mais 145 multas por incumprimento às regras covid

Henrique DE BURGO A polícia grã-ducal emitiu na passada semana 145 multas relacionadas por infração às regras covid.

Do total, 50% foram referentes ao incumprimento do recolher obrigatório, em vigor entre as 23h e as 6h. Foram ainda reportados às autoridades competentes nove casos associados ao ajuntamento de pessoas em eventos privados e desportivos.



Segundo o relatório das autoridades, a polícia efetuou na semana passada cerca de 400 fiscalizações em todo o país para garantir o cumprimento da lei contra a propagação do coronavírus.

Cerca de 230 das fiscalizações dizem respeito ao recolher obrigatório, mas os agentes estiveram também no terreno a controlar a lotação das pessoas nas lojas e centros comerciais e outras regras sanitárias.



