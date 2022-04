Não houve nenhuma morte a registar.

Covid-19

Mais 1.468 pessoas testaram positivo no Luxemburgo em 24 horas

Redação Não houve nenhuma morte a registar.

O último boletim de saúde indica que mais 1.468 pessoas testaram positivo ao novo coronavírus nas últimas 24 horas. Não houve nenhuma morte a registar.

As novas infeções foram detetadas em 3.710 testes realizados no Luxemburgo na quarta-feira (os resultados publicados ainda dizem respeito à situação do dia anterior). A taxa de positividade é de 39,59%.

O Grão-Ducado tem atualmente 25 pessoas hospitalizadas (28 no dia anterior). 24 estão em enfermaria (26 no dia anterior) e uma em unidades de cuidados intensivos (duas na quarta-feira).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.