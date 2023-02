Para a maioria da população é importante alterar ou até mesmo parar uma construção caso esta ocupe demasiado terreno.

Maioria dos residentes defende limite ao uso de terrenos para construção

Susy MARTINS Para a maioria da população é importante alterar ou até mesmo parar uma construção caso esta ocupe demasiado terreno.

A maioria da população residente no Luxemburgo considera que é preciso restringir o uso do solo. Esta é uma das conclusões de um estudo levado a cabo pela empresa de sondagens ILRES, a pedido do Ministério do Ordenamento do Território.

No estudo, 83% das pessoas sondadas gostariam que o Governo instaurasse um limite máximo para o uso de terrenos para construção. Taxa que sobe para 89% quando questionados se são a favor de uma avaliação sobre o impacto de futuros projetos de construção.

O que é mesmo qualidade de vida? Residentes do Luxemburgo já responderam Das cerca de 2.000 pessoas questionadas, 69% respondem que atualmente já vivem numa zona que qualificam de ideal.

Para a maioria da população é importante alterar ou até mesmo parar uma construção caso esta ocupe demasiado terreno. E considera que nestes casos se poderia construir mais na vertical e menos em largura.

Recentemente, o ministro do Ordenamento do território, Claude Turmes, considerou que é preciso rever a cultura de planeamento do território, sobretudo nos bairros já existentes, para que haja mais coerência nas construções.



