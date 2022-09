Além dos 62% que aprovam a ação do bloco, 68% dos residentes dizem-se satisfeitos com a reação do Governo do Luxemburgo.

Guerra na Ucrânia

Maioria dos residentes luxemburgueses apoia reação da UE à invasão russa

Henrique DE BURGO Além dos 62% que aprovam a ação do bloco, 68% dos residentes dizem-se satisfeitos com a reação do Governo do Luxemburgo.

Segundo um inquérito divulgado esta terça-feira pela Comissão Europeia, 62% dos inquiridos no Grão-Ducado dizem-se satisfeitos com a reação europeia de sanções à Rússia e apoio à Ucrânia. Por outro lado, 29% não estão satisfeitos e 9% não têm opinião.

Portugal e Polónia, ambos com 78%, são os países com mais pessoas a apoiar as medidas do bloco comunitário, enquanto na Estónia apenas 36% das pessoas estão satisfeitas com a resposta da UE, abaixo da média de 57% entre todos os Estados-membros.

Quase todos apoiam acolhimento a refugiados

O apoio dos cidadãos do Luxemburgo aumenta para os 96% quando a pergunta se refere à ajuda humanitária prestada às pessoas que fogem da guerra. Entre as medidas mais populares, 95% dos residentes apoia ainda o acolhimento a estas pessoas e 84% aprova ajuda financeira à Ucrânia. O apoio às sanções económicas desce para os 70%.

Questionados sobre que consequências da guerra temem pessoalmente, 40% dos residentes no Luxemburgo apontam o aumento da inflação e dos preços. A crise económica, o alastramento da guerra a outros países, incluindo ao Luxemburgo, são outras das grandes preocupações apontadas.

Sobre a reação do Governo luxemburguês à intervenção russa na Ucrânia, 68% dos residentes dizem-se satisfeitos, contra 21% de insatisfeitos e 11% sem opinião.

