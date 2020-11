A maioria dos clientes de restaurantes continua a sair para comer fora, apesar da pandemia e das medidas sanitárias.

Maioria dos clientes continua a ir ao restaurante - sondagem Horesca

Diana ALVES A maioria dos clientes de restaurantes continua a sair para comer fora, apesar da pandemia e das medidas sanitárias.

É uma das conclusões de uma sondagem lançada pela Horesca, na qual participaram mais de 400 pessoas. A maioria dos clientes de restaurantes continua a sair para comer fora, apesar da pandemia e das medidas sanitárias.

Cerca de 89,5% das pessoas que participaram no inquérito dizem continuar a ir ao restaurante. Dessas, 47,5% afirmam mesmo continuar a frequentar este tipo de estabelecimento “como antes”, isto é, mantém os hábitos pré-pandemia.

Por outro lado, 10,5% dos sondados indica ter deixado de almoçar ou jantar fora. Quanto às razões dessa escolha, o medo de ser contaminado por outro cliente domina as respostas, com 21,8%. Já 18,9% considera que há demasiadas pessoas dentro dos restaurantes e 14,3% não gosta de estar dentro do estabelecimento, preferindo a opção da esplanada. Outras razões apontadas por quem deixou de ir a restaurantes são ‘não gostar de usar máscara nas deslocações dentro do espaço (13,9%), medo de ser contaminado por um empregado (13,4%) e a distância insuficiente entre clientes (12,6%) e o sentimento de falta de segurança com as medidas em vigor (5,1%).

Em relação ao impacto das medidas, 55,9% dos participantes na sondagem dizem não sentir-se incomodados pelo recolher obrigatório das 23:00 às 06:00. A maioria (54,6%) revela até que é à noite que costuma sair para comer fora. Questionados sobre os seus horários de preferência durante o período de recolher obrigatório, 65,5% dos clientes tenciona reservar mesa para as 19:00.

Sobre o “take away”, 39,2% dos sondados encara o serviço como uma alternativa, enquanto 31% diz o contrário. Já 21,4% só encomenda comida se o restaurante fizer entregas ao domicílio, ao passo que 8,4% gostaria de recorrer ao serviço se ele estivesse disponível na sua região de residência.

A sondagem foi lançada na quarta-feira no site da Horesca, sendo que 467 pessoas responderam às perguntas. O objetivo da federação é perceber as preocupações dos seus clientes. Os resultados do inquérito serão agora transmitidos aos restaurantes que fazem parte da Horesca.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.