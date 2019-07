No próximo ano letivo, 5.195 estudantes passam para o secundário.

Maioria dos alunos é encaminhada para o ensino secundário técnico

Paula CRAVINA DE SOUSA No próximo ano letivo, 5.195 estudantes passam para o secundário.

A maioria dos alunos do ensino fundamental foi encaminhada para o ensino secundário técnico. De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Ministério da Educação, dos 5.195 estudantes que passaram para o ensino secundário, 48,1% foram encaminhados para a via técnica.

O valor representa uma redução ligeira face aos 48,6% registados no ano letivo de 2017/2018.

Do total, 39,8% vão entrar no próximo ano letivo no ensino secundário clássico, um aumento de 1,1 pontos percentuais face ao ano anterior. Esta é a percentagem mais elevada desde o ano letivo de 2010/2011. Por sua vez, houve menos alunos a serem encaminhados para a via de formação profissional (11,9%) e apenas 0,2% chumbaram.

Em comunicado, destaca-se que em 99,2% das decisões de orientação foram conseguidas com o acordo dos pais. Em 32 casos não houve consenso e os pais não concordaram com a recomendação dos professores. Nestes casos, entra em ação uma comissão de orientação. Esta alinhou pela sugestão dos docentes em 30 casos, sendo que em dois processos, ganhou a proposta dos pais.

No ano letivo 2016/2017, entrou em vigor de um novo regime de orientação dos alunos para o acesso ao ensino secundário. A decisão sobre a orientação dos alunos para o ensino secundário técnico, clássico ou modular deixou de ser tomada por um conselho de orientação, com base no parecer do professor e dos pais e dos resultados no ensino primário e nos testes nacionais. Quando os pais não concordavam com a decisão do conselho de orientação, os alunos podiam candidatar-se a exames de acesso à via de ensino que preferiam. Os testes de acesso em caso de discordância foram então suprimidos. Ao abrigo do novo regime, os pais devem tomar uma decisão de comum acordo com o professor. Só na falta de acordo é que os pais poderão recorrer a uma comissão de orientação.

Sistema de ensino pouco igualitário

O sistema de ensino luxemburguês tem sido alvo da atenção de vários organismos internacionais. Em dezembro do ano passado, a Comissão Europeia divulgou um estudo, em que concluía que

a orientação dos alunos para o ensino clássico ou técnico limita a igualdade no sistema educativo. a Comissão aponta que, apesar da recente reforma do processo de orientação para o ensino técnico ou clássico – que ocorre no final do ensino primário –, a orientação precoce deixa pouca margem para mudanças entre vias de ensino. Bruxelas considera, por isso, que este sistema limita a igualdade no sistema educativo.

O relatório sublinha que os alunos que vêm de um meio socioeconómico desfavorável têm maior probabilidade de serem orientados para o ensino técnico secundário. E acrescenta que a mudança de via “é extremamente rara”. O documento afirma ainda que os estudantes estrangeiros são orientados com menos frequência para o ensino secundário superior. Nota-se, por outro lado, que a maioria (63,2%) dos alunos de nacionalidade estrangeira que estão no ensino secundário clássico frequenta escolas que não seguem um programa nacional. Ora, estes estabelecimentos de ensino obrigam, na maioria dos casos, ao pagamento de uma taxa de inscrição, pelo que esta opção está apenas disponível apenas para aqueles que têm mais recursos financeiros.

Em 2016, um estudo da Universidade do Luxemburgo concluía que os preconceitos dos professores em relação à nacionalidade dos alunos podem levá-los a tomar decisões erradas.