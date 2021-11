Os casos de violência doméstica aumentaram 11% em 2020 no Grão-Ducado para um total de 943 casos denunciados, sendo que 278 deles levaram à expulsão de casa do agressor.

Maioria dos agressores de violência doméstica vai à consulta obrigatória no Riicht Eraus

No Luxemburgo, quando a polícia intervém devido a casos de violência doméstica, as autoridades advertem o Ministério Público que pode decretar a expulsão do agressor do domicílio.

O período de afastamento é de 14 dias e pode ser prolongado até três meses, com interdição de contacto com as vítimas. Quando o Ministério Público ordena a expulsão do agressor do domicílio conjugal, este último é obrigado, por lei, a apresentar-se, nos primeiros sete dias de afastamento, no serviço Riicht Eraus.

Este serviço da Cruz Vermelha luxemburguesa propõe um acompanhamento psicológico ao agressor. Em 2020, 78% dos agressores expulsos do seu domicílio frequentaram a referida consulta obrigatória.

O Riicht Eraus tratou 465 dossiês no ano passado, dos quais 90% pertenciam a agressores do género masculino e 10% do género feminino.



Em declarações à Rádio Latina, Daniela Cabete, psicóloga do Riicht Eraus, lembra que é primordial o agressor tomar consciência de que teve uma atitude violenta. Muitos sabem que cometeram um erro, mas não conseguem fazer o necessário para mudar de comportamento.

As consultas no Riicht Eraus não só permitem ao agressor tomar consciência da atitude violenta que o agressor teve como também entender o que o levou a esse extremo. Diz ainda Daniela Cabete que o ato violento é só a ponta do iceberg, é um sintoma que esconde uma dificuldade ou um mal-estar que é importante conhecer e no qual é essencial trabalhar para não voltar a ser violento.

As estatísticas são lembradas no âmbito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres que se assinala esta quinta-feira.

