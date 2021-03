Três em cada quatro inquiridos consideram que a campanha de vacinação é demasiado lenta no Luxemburgo e que é preciso acelerar o processo.

Maioria da população pretende ser vacinada mas quer escolher a marca da vacina

Susy MARTINS

A maioria dos residentes do Luxemburgo (66%) considera ser vacinado contra a covid-19, mas não com uma vacina qualquer. Sessenta e seis por cento da população quer ter o direito de escolher a marca da vacina que lhes vai ser administrada. Esta é a principal conclusão de uma sondagem realizada pelo instituto TNS/Ilres, a pedido do Wort e da RTL.

As polémicas à volta da vacina da AstraZeneca têm levantada dúvidas nalgumas pessoas, que querem tomar a vacina, mas que ao mesmo tempo têm medo de sofrer efeitos secundários graves.

Por outro lado, três em cada quatro inquiridos consideram que a campanha de vacinação é demasiado lenta no Luxemburgo e que é preciso acelerar o processo.

No que diz respeito à aceitação das medidas restritivas impostas pelo Governo, 93% dos sondados concorda com o uso obrigatório das máscaras nos transportes públicos e nas lojas. Já o encerramento do setor da HORECA é aprovado por apenas 34% dos inquiridos. O recolher obrigatório, entre as 23:00 e as 6:00, merece a aprovação de 55% da população.



