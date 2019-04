Os residentes do Grão-Ducado consideram-se saudáveis. O país em que as pessoas se sentem com pior saúde é Portugal.

Maioria da população classifica o seu estado de saúde como “bom” e “muito bom”

Os residentes do Grão-Ducado consideram-se saudáveis. O país em que as pessoas se sentem com pior saúde é Portugal.

Cerca de sete em cada dez (74%) residentes dizem sentir-se de “muito boa” ou “boa saúde”. A conclusão de uma sondagem de 2017 foi agora divulgada pelo Eurostat, à margem do Dia Mundial da Saúde que se assinala no domingo.

Globalmente, apenas 8% dos cidadãos dos Estados-membros da União Europeia classificam o seu estado de saúde de “mau” ou “muito mau”.

De acordo com o gabinete europeu de estatística é na Irlanda (83%), Chipre (78%) e Itália (77%) onde as pessoas se sentem mais saudáveis. As piores taxas foram registadas na Lituânia e Letónia (44%) e Portugal (49%).





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.