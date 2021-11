Gratuitidade das aulas de apoio escolar e das refeições nas cantinas escolares para famílias com menos rendimentos fazem parte das medidas que os eleitores validam.

Maioria da população aprova medidas sociais anunciadas pelo Governo

Susy MARTINS Gratuitidade das aulas de apoio escolar e das refeições nas cantinas escolares para famílias com menos rendimentos fazem parte das medidas que os eleitores validam.

Muitas das medidas sociais anunciadas pelo Governo, sobretudo durante o discurso do primeiro-ministro, Xavier Bettel, sobre o Estado da Nação, contribuem para os resultados de uma sondagem que indica que 72% da população é de opinião que o Luxemburgo tem uma situação política estável.

Esta é uma das conclusões da sondagem de opinião pública realizada pelo instituto TNS/ILRES a pedido do Wort e da RTL. Muitas das medidas sociais anunciadas pelo Governo, sobretudo durante o discurso do primeiro-ministro, Xavier Bettel, sobre o Estado da Nação, contribui para essa satisfação.

A gratuitidade das aulas de apoio escolar (86%) e das refeições nas cantinas escolares para famílias com menos rendimentos (81%) fazem parte das medidas que os eleitores validam.

Mas é o reforço da promoção para o consumo de produtos regionais que a população mais aprova, com 95% dos inuiridos a manifestarem-se a favor.

Também no mercado do trabalho há propostas do Executivo que satisfazem os residentes, nomeadamente o direito ao trabalho parcial (79%) e a promoção do teletrabalho (79%).

O projeto de lei que pretende abolir a cláusula de residência de cinco anos para os residentes estrangeiros poderem votar nas eleições comunais só é bem vista por 25% dos eleitores, 66% são contra e 9% responderam não ter opinião sobre a matéria.

