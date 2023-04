O parque Ban de Gasperich vai ter uma área total equivalente a 24 campos de futebol.

Gasperich

Maior parque público da Cidade do Luxemburgo abre em junho

Redação O parque Ban de Gasperich vai ter uma área total equivalente a 24 campos de futebol.

O maior parque público da Cidade do Luxemburgo, em Gasperich, vai ser inaugurado a sete de junho, anunciou na quarta-feira o vereador Serge Wilmes.

O parque Ban tem uma área total equivalente a 24 campos de futebol. Com esta nova aquisição, os parques da capital passam a totalizar 170 hectares.

Parque de Gasperich Chris Karaba

A cidade não cumpriu a data de inauguração, inicialmente planeada para o início de 2019, porque não tinha a aprovação do Ministério do Ambiente. Atrasos causados pela pandemia de covid-19 e uma suspeita da comunidade arqueológica de que poderia haver algo importante no subsolo trouxeram a abertura para 2023.

Um parque infantil, 600 árvores ou um lago de sete mil hectares são alguns dos componentes deste espaço verde da capital.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.