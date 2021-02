Na maior manifestação de sempre da horeca toda a gente reparou que o representante do setor não estava presente.

Maior manifestação de sempre da horeca entrega pedido de medidas urgentes a deputados

Cerca de mil pessoas manifestaram-se estar tarde na Place d 'Armes para exigir medidas urgentes de apoio à restauração. Na maior manifestação de sempre da horeca toda a gente reparou que o presidente da federação do setor não estava presente. O presidente da Câmara de Deputados e alguns parlamentares vieram ao encontro dos manifestantes e receberam uma carta de protesto em que se exigiam medidas urgentes. O primeiro-ministro, Xavier Bettel, não apareceu, mas os manifestantes garantem que o viram a espreitar à janela.

O protesto começou ao som de “They don't realy care about us” de Mickael Jackson. Foi Clement Elie, que tem oganizado todas as manifestações que se realizaram até agora, que discursou. Foram feitas duras críticas ao presidente da Horesca, que não tem estado presente na manifestações, e que é acusado de não defender o setor nas negociações com o governo. Tiago Mendes, um dos manifestantes afirmou que "não há qualquer comunicação com a federação que está do lado do governo e numa negociação que não apresenta qualquer resultado, para além de nem sequer ter a humildade de vir falar com os representantes dos restaurantes".

Jean Schintgen que foi secretário-geral da federação da Horesca, até há onze anos, fez questão de estar presente em protesto contra "a miséria que atravessa o setor."

Um painel digital presente na praça contabililizava alguns números do setor:



330 dias de restrições, 160 dias completamente fechados, 22 mil empregos e três mil empresas afetadas.



O fundador do movimento "Lights on Luxembourg", Andrew Martin, afirmou que não esperava ver tanta gente na manifestação numa quinta -feira tão fria.

