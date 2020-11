Hoje a partir das 17:00, a cidade do Luxemburgo vai ser iluminada, com diversas iluminações pelas ruas da capital.

Magia de Natal a partir de hoje na capital

Susy MARTINS

Devido à evolução de novas infeções covid-19, certas comunas decidiram anular os seu tradicionais mercados de Natal. É o caso do da cidade do Luxemburgo, que se devia desenrolar entre os dias 30 de novembro e 3 de janeiro.

No entanto para a autarquia da capital é essencial manter a magia de Natal, com as suas iluminações.

