A I Bronzi tem como proprietário e gestores três italianos com os mesmos apelidos das famílias da máfia calabresa: os Commisso e os Figliomeni. Além de Santo Rumbo.

Luxemburgo 3 min.

Mafioso italiano detido gere empresa em Differdange

Afinal o mafioso italiano Santo Rumbo não só estava pelo Luxemburgo como é gestor de uma empresa em Differdange: a I Bronzi cuja atividade é o da pequena restauração.

Este homem, de 30 anos, que foi detido, na sexta-feira, dia 9, em Soleuvre, é o líder da ‘Canadian Ndrangheta Connection’, uma filial da máfia calabresa ‘Ndrangheta’, em Toronto.

Ele e outros 27 mafiosos foram presos pela polícia italiana nesse mesmo dia. Todos em Itália, à exceção de Santo Rumbo que estava no Grão-Ducado. Ao que tudo indica para fugir às possíveis retaliações do clã mafioso rival da ‘Ndrangheta’.

Santo Rumbo poderia estar a correr perigo de vida por ter mandado matar dois irmãos da família Salerno com quem entrou numa sangrenta disputa.



Empresa com sócios das famílias da máfia

O curioso da história da I Bronzi é que o seu proprietário e gestores têm os mesmos apelidos das famílias da Ndrangheta’: Commisso e Figliomeni. Além de Santo Rumbo, claro. Aliás, na mega-operação que terminou com a detenção de 28 indivíduos em Itália e Santo Rumbo, no Luxemburgo, muitos deles pertencem às famílias Commisso e Figliomeni.

A empresa I Bonzi Sárl está registada no Luxemburgo desde 2014, mas só em julho deste ano é que Santo Rumbo assumiu a gestão administrativa junto com Armando Figliomeni, que tem o mesmo apelido de uma das famílias pertencentes à máfia calabresa. E no mês passado a empresa mudou também de morada para o 135, Rue Emile Mark, em Differdange.

Os dois italianos, Rumbo e Figliomeni, deram como morada oficial a Rue de la Providence, em Lamadelaine.

Bares e bistrôs como atividade



No registo online a I Bronzi, que deverá gerir bares ou bistrôs, segundo a RTL, tem como capital social 12 500 euros e um número de funcionários que chegar a uma dezena. De acordo com as informações recolhidas pela RTL a empresa dedica-se à venda de bebidas alcoólicas e não alcoólicas e de alimentos.

Quando foi criada o endereço da empresa ficou registado como sendo o da Avenue de la Liberté.

Santo Rumbo

Segundo conta a RTL, a empresa pertence a Giuseppe Commisso. Os Commisso são outros dos clãs da máfia calabresa, uma das mais poderosas e violentas do mundo.

Haverá outros negócios escondidos?

Poderá esta empresa, como outras da 'Canadian Ndrangheta Connection’ em Toronto, ser uma fachada para outros negócios ilegais geridos por Santo Rumbo e sócios no Grão-Ducado, ou tendo este país como ponto de passagem?

O Contacto colocou a questão ao porta-voz do Ministério Público que respondeu declarando que atualmente este organismo "não pode tomar posição".

Santo Rumbo foi detido ao abrigo de um mandado de captura internacional, emitido por Itália e numa operação conjunta pelas polícias italianas e do Grão-Ducado, estando agora a aguardar a extradição para Itália.

Em julho passado, como contou ontem, dia 13, o Contacto, a polícia canadiana deteve 10 elementos desta organização em Toronto por crimes de tráfico de cocaína, lavagem de dinheiro e apostas desportivas ilegais.

Sob os 28 indivíduos detidos pela polícia da Calábria, Itália,recaem acusações de responsabilidade de "crimes de associação mafiosa transnacional e armada, porte e posse ilegais de armas, transferência fraudulenta de valores, exercício abusivo do crédito, usura e cumplicidade pessoal, agravados por procedimentos mafiosos", como indica o comunicado desta polícia italiana.