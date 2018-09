A convite do primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, o presidente francês, Emmanuel Macron, estará no Grão-Ducado para uma visita de trabalho com Mark Rutte e Charles Michel, respetivamente, primeiro-ministro de Holanda e da Bélgica. À tarde, Macron participa ao lado de Bettel num diálogo com cidadãos sobre a União Europeia na Philharmonie.

Macron visita hoje o Luxemburgo

O presidente francês, Emmanuel Macron, realiza hoje uma visita de trabalho ao Luxemburgo a convite do primeiro-ministro Xavier Bettel. Durante a manhã, Macron estará no castelo de Bourglinster ao lado dos primeiros-ministros holandês, Mark Rutte, e belga, Charles Michel, abordando os principais temas da atualidade política europeia.

À tarde, Emmanuel Macron participa com Xavier Bettel num diálogo com os cidadãos a propósito da Europa em que serão discutidos temas sobre a União Europeia e aquilo que dela esperam os cidadãos. O encontro está marcado para a Philharmonie.



