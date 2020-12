As máscaras 'made in Luxemburgo" estão disponíveis em 2021.

Máscaras produzidas no Luxemburgo desinfetam-se sozinhas

Susy MARTINS

As máscaras de proteção individual têm como objetivo travar a propagação do novo coronavírus, no entanto, estas também podem causar infeções durante ou após a sua utilização.

Uma start-up luxemburguesa desenvolveu uma solução para paliar a esta situação, com a criação de uma máscara que se autodesinfeta.

Segundo a empresa “Molecular Plasma Group” (MPG), as pessoas não deveriam tocar na parte exterior da máscara, no entanto é difícil não a reajustar a proteção após um certo tempo, o que pode ser uma fonte de contágio.

Daí a empresa luxemburguesa ter desenvolvido a tecnologia dos plasmas, que consiste em moléculas orgânicas que são depositadas nas máscaras. Ou seja, caso o vírus entre em contacto com a máscara, este será imediatamente removido, sendo que o produto elimina 99,9% do vírus no tecido em poucos minutos.

Segundo a empresa o processo é ecológico uma vez que não utiliza nenhum produto químico agressivo e não necessita a utilização de muita energia. A empresa acrescenta que o produto utilizado é o “acido cítrico”, que não constitui perigo para a saúde das pessoas.

As máscaras deverão começar a ser vendidas a partir de 2021.



