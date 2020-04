Usar máscara não impede a 100% o contágio pelo novo coronavírus. O alerta parte das maiores autarquias do Luxemburgo, que começam a distribuir pelos seus residentes as máscaras de proteção. Proteções que são obrigatórias a partir desta segunda-feira nos locais públicos.

Máscaras obrigatórias. Autarquias lembram que distanciamento continua a ser necessário

Diana ALVES Usar máscara não impede a 100% o contágio pelo novo coronavírus. O alerta parte das maiores autarquias do Luxemburgo, que começam a distribuir pelos seus residentes as máscaras de proteção. Proteções que são obrigatórias a partir desta segunda-feira nos locais públicos.

Nos seus sites oficias, as três comunas mais populosas do país lembram que as regras impostas pelo Governo para travar a propagação do vírus não são para esquecer.

POST prepara distribuição de 600 mil máscaras à população da cidade do Luxemburgo Um fim de semana de trabalho para cerca de 100 trabalhadores da POST.

A autarquia da capital lembra que "o simples uso de uma máscara não permite, por si só, uma proteção contra o risco de contágio", acrescentando que se pede à população para "manter a distância física" e "limitar as deslocações ao estritamente necessário".

Esch-sur-Alzette faz o mesmo apelo aos seus residentes, sublinhando que o distanciamento social continua a ser necessário. Já a comuna de Differdange alerta que "esta nova fase de confinamento não significa que a crise passou" e diz que "é por isso necessário continuar a respeitar as recomendações".

Ao que tudo indica, cada residente irá receber um 'kit' de cinco máscaras. Os envelopes serão depositados nas caixas de correio dos cidadãos, e, além das máscaras, trazem um panfleto sobre como as usar.

O uso de máscaras em espaços públicos onde não é possível manter o distanciamento de dois metros – como supermercados e transportes públicos – é obrigatório a partir de hoje. O desrespeito da regra pode dar multas de 149 euros.



