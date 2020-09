Máscaras no retrovisor podem dar multa até 49 euros

"Nenhum objeto estranho ao equipamento normal do veículo deve obstruir a visão do condutor, nem estar no campo de visão deste", informou a polícia luxemburguesa.

Colocar as máscaras no espelho retrovisor do carro pode dar direito a uma multa no valor de 49 euros, por "risco de perturbar o condutor e de constituir um risco de acidente", informou a polícia Luxemburguesa ao L'essentiel.

Com o facto das máscaras serem obrigatórias em diversos espaços, criou-se uma certa tendência de pendurar estes objetos nos espelhos, por uma questão de comodidade.

Mas este "truque prático" pode custar-lhe uma multa de 49 euros, sublinhou o agente da polícia em entrevista que cita o artigo 46 do código da estrada: "Nenhum objeto estranho ao equipamento normal do veículo deve obstruir a visão do condutor, nem estar no campo de visão deste".

Existe uma exceção aberta, contudo, aos sistemas de navegação GPS, "desde que este dispositivo não exceda 20 cm na lateral e que seja fixado de forma estável no painel de instrumentos, no pilar do pára-brisas, perto do condutor ou no interior do pára-brisas, de modo a que nenhuma parte do dispositivo exceda a zona autorizada.

Contudo, desde o início do ano, a polícia do Grão-Ducado terá apenas emitido 18 multas para objetos que obstruem a visão do condutor.







