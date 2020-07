As máscaras de má qualidade foram retiradas de circulação no Grão-Ducado.

Máscaras FFP2 'Nano Silver' retiradas do mercado

As máscaras "FFP2 Nanosilber Antimikrobielle Mund-Nasenschutz", que têm a etiqueta 'Nano Silver' não têm as características de segurança necessárias e foram retiradas do mercado.

Foto: ILNAS

O Instituto Luxemburguês de Normalização, Acreditação, Segurança e Qualidade de Produtos e Serviços (ILNAS) apela aos consumidores para que tenham cuidado, uma vez que estas máscaras não cumprem as recomendações em vigor e não impedem a propagação das gotículas que são a principal via de transmissão do novo coronavírus.

As máscaras em questão são do tipo FFP2, que oferece uma maior e melhor protecção do que as máscaras cirúrgicas ou máscaras de tecido.

