Máscaras distribuídas a dentistas são retiradas do mercado

Ana Patrícia CARDOSO O Ministério da Saúde alertou todos os dentistas do Luxemburgo que dois modelos de proteções FFP2 não atendem a determinados padrões europeus. Foram imediatamente retirados do mercado.

Na terça-feira passada, 19, o Ministério da Saúde avisou por carta todos os dentistas do país que estas dois lotes de máscaras não atendem às normas europeias em termos de higiéne e segurança e não devem ser usadas.



Em causa estão dois modelos chineses FFP2 dos fornecedores Anhui Changli e Jinlilaisi e distribuídos a dentistas do Grão-Ducado.

O ministério salvaguardou ainda que "não diz respeito a nenhuma máscara distribuída ao público em geral".

Diante da grande demanda por máscaras, as autoridades “foram obrigadas a recorrer, no período de março a maio, a canais alternativos, principalmente chineses”, explica a carta. De acordo com o L'Essentiel, os profissionais são convidados a trocá-los "em quantidades iguais" a partir de 7 de setembro no Ministério da Saúde.

As chamadas máscaras FFP2 devem filtrar até 94% das partículas e os dois modelos em questão tinham uma percentagem ligeiramente inferior durante o teste de conformidade.

No início de julho, dois tipos de protecções buco-nasais já tinham sido retiradas do mercado luxemburguês. Em causa, estiveram máscaras “FFP2 Nanosilber antimikrobielle Mund-Nasenschutz” vendidas no farmácias e cerca de 10 mil máscaras chinesas “Shen Huang” entregues em unidades de crise.





