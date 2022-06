A medida foi publicada em Diário da República na tarde desta terça-feira.

Lei Covid

Luxemburgo. Máscaras deixam de ser obrigatórias nos transportes públicos

Ana Patrícia CARDOSO A medida foi publicada em Diário da República na tarde desta terça-feira.

Agora é oficial. As máscaras deixaram de ser obrigatórias em todos os transportes públicos ( autocarros, comboios e elétricos) do Grão-Ducado.

A medida foi aprovada por unanimidade pelos deputados no parlamento na passada quinta-feira. No entanto, só depois da publicação da lei no Memorial (o equivalente ao Diário da República em Portugal) é que se torna oficial.

Segundo o texto, "esta lei entra em vigor no dia da sua publicação no Jornal Oficial do Grão-Ducado do Luxemburgo", ou seja, já a partir desta terça.

As máscaras não são obrigatórias na maioria dos locais desde março, mas o uso ainda se mantinha em hospitais, lares e nos transportes públicos.



Em vigor desde 20 de abril de 2020, esta é uma das últimas medidas de proteção sanitária a ser abolida, tendo o projeto de lei dado entrada no parlamento no dia 23 de maio.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.