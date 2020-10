Máscaras cor de rosa para mulheres que participarem no rastreio do cancro da mama este mês

No Luxemburgo há 500 casos de cancro da mama por ano.

Diana ALVES

A Direção da Saúde vai distribuir máscaras cor de rosa a todas as mulheres que participarem no programa de rastreio do cancro da mama ao longo do mês de outubro. Esta é uma das iniciativas previstas no âmbito do ‘Outubro Rosa’, o mês de sensibilização para a importância da prevenção do cancro da mama.

Num comunicado enviado às redações, o Ministério da Saúde acrescenta que “as máscaras podem depois ser decoradas de forma criativa e única, fotografadas e publicadas nas redes sociais com a hashtag #pinkoctober2020LU".

O programa de rastreio, que existe há 28 anos no país, destina-se às mulheres dos 50 aos 70 anos, abrangidas pela Caixa Nacional de Saúde (CNS), que de dois em dois anos são chamadas a fazer o exame.

Todos os anos, 32.000 mulheres recebem a convocatória. Cerca de 18.400 participam.

Na nota hoje divulgada, o ministério apela para a importância de continuar a participar no rastreio, mesmo em tempos de pandemia. Para 8.7 em cada 1.000 mulheres com cancro da mama, o diagnóstico é feito numa fase ainda precoce, o que facilita o seu tratamento. Quanto mais cedo a doença for detetada, maior é a probabilidade de cura.

No Luxemburgo, são identificados mais de 500 casos de cancro da mama por ano.



