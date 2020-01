Em 2018, houve 17 mães a quem os tribunais de Luxembourg e Diekirch ordenaram a expulsão de casa por terem cometido atos de agressão contra os seus filhos.

Mães condenadas e expulsas por baterem nos filhos

Paula SANTOS FERREIRA Em 2018, houve 17 mães a quem os tribunais de Luxembourg e Diekirch ordenaram a expulsão de casa por terem cometido atos de agressão contra os seus filhos.

Dia 30 de janeiro, amanhã, uma mãe de Schifflange, em Esch-sur-Alzette, vai conhecer o veredito do tribunal sobre a pena a aplicar aos dois anos de agressões por si cometidas e continuadas aos seus dois filhos menores, os quais sovava frequentemente usando até ramos de árvores, mata moscas e puxando-lhes os cabelos. Os filhos ficaram com “medo da mãe e de fazer algo que provoque mais uma tareia”. O juiz condenou esta mulher a 12 meses de pena suspensa e a uma multa. Amanhã, a ré irá saber se se mantém esta condenação ou não

Em 2018, houve 17 mães que os tribunais de Luxembourg e Diekirch ordenaram a expulsão de casa por terem cometido atos de agressão diretos contra os seus filhos, 15 situações com meninos e dois contra meninas. Os casos de pais que foram expulsos pelas mesmas razões foram sete.

Existe o estereótipo da mãe carinhosa, que trata os filhos sempre com ternura e amor, por isso é mais difícil de aceitar que uma mãe possa agredir os filhos. Anne-Marie Vitoire, psicóloga do Planning Familial

Os maus tratos perpetrados por um pai ou uma mãe aos seus filhos são “agressões sempre destrutivas” em que a criança e adolescente “são sempre vítimas”, realçam os especialistas ao Contacto. No entanto, no caso das mães, a situação é mais complicada. “Existe o estereótipo da mãe carinhosa, gentil, que trata os filhos sempre com ternura e amor, por isso é mais difícil de aceitar que uma mãe possa agredir os filhos”, salienta Anne-Marie Vitoire, psicóloga do Planning Familial que atende estas crianças e mulheres vítimas desta violência.

Mães maltratadas na infância

Em muitos casos, a agressão pode ser cometida porque as mães também foram elas maltratadas, em criança, pelos pais, sublinha esta psicóloga. Um trauma recalcado e para o qual nunca receberam o devido apoio para aprender a lidar com essa má experiência. “Inconscientemente acabam por repetir essa violência com os filhos”, diz Anne-Marie Vitoire. Mas, não se pode generalizar a situação. “Felizmente há muitos casos de pais que sofreram em crianças e que não repetem as agressões contra os filhos”.

Até uma palmada é uma agressão, mas este gesto ainda é muitas vezes desculpado socialmente à mãe, recorda, por seu turno, Daniela Cabete, psicóloga do Riicht Eraus.

"Uma mãe não deve agredir um filho"

“Quando se dá um estalo a um filho é a gravidade do gesto que conta. Uma mãe não deve agredir um filho, bater-lhe, mas ainda reina a mentalidade de proteção a esta mãe, de aceitar estes atos como precisos para a educação dos filhos”, frisa esta psicóloga. Nas redes sociais, quando estes casos surgem e se alerta, aparecem internautas a “apoiar a mãe, a desculpá-la”. E isso não devia acontecer.

Como adianta Daniel Cotrim, “tudo pode começar com um estalo e a criança acabar no hospital devido a uma sova grave”. Também aqui há um trabalho de sensibilização a fazer, de que se deve condenar e não desculpar uma palmada.

Para Isabelle Schmoetten da associação CID Femmes et Genre, também na violência exercida por uma mãe predomina uma “questão de poder”. “Na hierarquia da sociedade, as crianças são claramente subordinadas aos adultos”.

Na nossa sociedade a “violência funciona como castigo ou como ato de comunicação (se se quiser chamar assim)”, refere Isabelle Schmoetten, sublinhando que a forte hierarquização social que existe, com uma “lógica neoliberal, produz e reproduz violência a muitos níveis”. E é aí, que tem de se atuar.



