O espaço da associação "Stëmm vun der Strooss" ("A voz da rua", em português) no Luxemburgo, onde são aproveitados os alimentos que iriam para o lixo, já não tem capacidade para reutilizar a quantidade de comida que recebe. O Ministério da Saúde aprovou a criação de uma nova estrutura que irá evitar o desperdício de 500 toneladas de comida por ano.

Luz verde para o "Caddy 2", um novo espaço contra o desperdício alimentar

O número de refeições servidas nos restaurantes sociais da "Stëmm vun der Strooss", uma organização sem fins lucrativos que dá apoio aos sem-abrigo, disparou 66% em três anos. Este aumento é ainda mais perceptível no único restaurante em Hollerich, o "Stëmm Caddy", que de 45.722 refeições servidas, em 2015, passou para 78.704, em 2018.

À frente do restaurante social, há filas de espera para quem procura uma refeição quente, muitas vezes a única daquele dia. Mas faltam mãos para dar resposta à grande procura. E, nos bastidores do restaurante, a situação não é melhor. Em abril de 2018, a diretora da associação, Alexandra Oxacelay, afirmou que o espaço aproveitava cerca de 127 toneladas de comida que ia para o lixo, por ano, mas que poderia chegar às 500 toneladas. "Chegámos a um limite, porque não há espaço suficiente para armazenar e recuperar tudo", disse Alexandra Oxacelay na altura.

Foto: Anouk Antony

Um ano mais tarde e 21 meses depois de idealizar o "Caddy 2", um espaço de reinserção profissional que poderá quadruplicar a capacidade de transformar os alimentos bons para consumo resgatados pela Stëmm antes de chegarem aos caixotes de lixo , a diretora assegura: "Eu sei fomos ouvidos. A vontade política está lá, temos o dinheiro e o nosso 'know-how'. Agora temos que provar que valeu a pena ouvir-nos".



No início do mês, a associação recebeu "luz verde" para erguer o "Caddy 2", após ter recebido o acordo do Ministério da Saúde sobre o projeto, poucos dias depois do Orçamento de Estado para 2019 ter sido aprovado. "Para 2019, temos um orçamento de 500 mil euros para a construção, desenvolvimento e a aquisição dos primeiros equipamentos, e 45 mil euros para pagar as rendas ”, diz Arnaud Watelet, diretor administrativo e financeiro da Stëmm.

O valor da construção e manutenção deste espaço irá rondar os 3,7 milhões de euros, dos quais 10% podem ser financiados pelos fundos da própria associação, explica o diretor, que afirma que está confiante que o resto do dinheiro chegará mais tarde, após o seu encontro com o ministro da Saúde, Etienne Schneider.

Foto: Maurice Fick

O acordo do Ministério valida ainda a criação de três postos de trabalho: um cozinheiro profissional e dois educadores licenciados que serão contratados para supervisionar os futuros funcionários do "Caddy 2". Alguns dos funcionários da Stëmm são pessoas em situação desfavorável - desempregados de longa duração ou sem-abrigo - que encontram na associação uma forma (por vezes a única) de voltar a trabalhar e obter rendimentos. Dos 22 que trabalham atualmente na Stëmm, a associação espera, num futuro próximo, poder empregar 50.

O futuro edifício onde será inserido o "Caddy 2" vai incorporar também o atelier "Schweesdrëps", uma atividade da mesma associação que emprega 40 pessoas que lavam e passam a ferro todas as semanas as camisolas e os calções de 40 clubes desportivos no Luxemburgo.

Foto: Anouk Antony

Quanto ao possível local, o diretor administrativo e financeiro da Stëmm tem duas propostas na mesa. A primeira seria arrendar um grande salão na área industrial de Munsbach, em Schuttrange, mas o espaço precisaria de obras. A segunda opção foi sugerida pelo município de Sanem, onde seria preciso criar de raiz as infra-estruturas nos terrenos da zona industrial Woeller. Neste caso, a associação teria de se comprometer a ficar naquele local durante 30 anos.

Ambas as opções estão em aberto para a Stëmm vun der Strooss. Todos os fatores - desde o custo exato de cada projeto, a funcionalidade dos edifícios e a acessibilidade ao local - vão ser tidos em conta pelo conselho de administração, que deverá tomar uma decisão antes do verão.