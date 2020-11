O projeto vai custar 148,5 milhões de euros ao Fundo Hospitalar.

Luz verde para construção de torre no hospital de Kirchberg e anexo à Clínica Bohler

Diana ALVES O projeto vai custar 148,5 milhões de euros ao Fundo Hospitalar.

O projeto de extensão do Hospital de Kirchberg já recebeu luz verde por parte do Conselho de Ministros. Em causa está a construção de uma torre nas instalações do hospital e um anexo à Clínica Bohler.

Numa nota conjunta à comunicação social, o Ministério da Saúde e a Fundação dos Hospitais Robert Schuman indicam que a extensão visa, principalmente, o serviço nacional de oftalmologia e o serviço de ortopedia.

Além disso, com o encerramento da Clínica Santie-Marie (CSM), em Esch-sur-Alzette, a 31 de dezembro de 2022, a futura torre do hospital de Kirchberg deverá receber as 85 camas da ala de reabilitação geriátrica da clínica de Esch. De acordo com a ministra da Saúde, Paulette Lenert, todo o pessoal da CSM, desde médicos a funcionários administrativos, será transferido para Kirchberg.

Sabe-se também que a futura infraestrutura terá mais quartos individuais, respondendo assim à crescente procura nesse sentido por parte dos próprios pacientes. Já o anexo à Clínica Bohler destina-se à extensão do serviço de esterilização, algo que, segundo o ministério, é necessário para servir os blocos operatórios que serão instalados na nova torre.

O projeto vai custar 148,5 milhões de euros ao Fundo Hospitalar.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.