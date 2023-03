A empresa vai reforçar a equipa a pensar na extensão da linha do elétrico à Cloche d'Or e ao Findel.

Emprego

Luxtram está a recrutar 40 condutores de elétrico

Redação A empresa vai reforçar a equipa a pensar na extensão da linha do elétrico à Cloche d'Or e ao Findel.

A Luxtram vai contratar 40 novos condutores de elétrico para dar resposta à extensão da rede de elétrico, que vai passar a abranger a Cloche d'Or e o aeroporto de Findel até 2024.

Tram no Findel. Construção começa a ganhar forma Em 2024, o tram deverá percorrer todo o caminho desde a Cloche d'Or até ao aeroporto. Até lá, há muito trabalho a ser feito.

No âmbito desta campanha de recrutamento, foram organizadas várias sessões de informação no Neien Tramsschapp, o centro de armazenamento e manutenção da Luxtram, para dar a conhecer a empresa, as funções do condutor de elétrico e as condições de trabalho.

"Os candidatos puderam, desta forma, familiarizar-se com os aspetos importantes da profissão", refere a Luxtram em comunicado divulgado esta sexta-feira, acrescentando que cerca de 1.000 pessoas estiveram presentes nas sessões organizadas entre quarta e quinta-feira.

Seis semanas de formação teórica e prática

O processo de recrutamento decorre em várias fases. A próxima será a organização de testes MRS (método de recrutamento por simulação), realizados em parceria com a Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM). Após as provas, que incluem exercícios escritos e uma simulação audiovisual de uma situação criada especificamente para a profissão, os candidatos são entrevistados pela Luxtram e, depois, são submetidos a testes médicos e psicotécnicos.

Capital poderá ter duas novas paragens de tram Informação foi avançada pelo ministro da Mobilidade, François Bausch, em resposta parlamentar.

Finalmente, se forem "declarados aptos no plano médico e psicológico, a Luxtram pode considerá-los para efeitos de emprego". Aqueles que chegarem a esta fase, frequentarão o Centro de Formação de Condutores de Elétrico da Luxtram, onde terão seis semanas de formação teórica e prática.

Após concluída a formação, começarão a conduzir o elétrico com passageiros, primeiro acompanhados de profissionais mais experientes e, depois, de forma independente. Os candidatos recrutados entrarão em serviço, gradualmente, a partir de junho.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.