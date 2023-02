Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condenou o país por violar a liberdade de expressão no âmbito do escândalo da evasão fiscal "LuxLeaks".

Luxemburgo condenado a pagar 55.000 euros a Raphaël Halet

É o fim de uma batalha longa para um francês e um "passo em frente" para outros denunciantes: o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (CEDH, na sigla em francês) condenou o Luxemburgo por violar a liberdade de expressão no âmbito do escândalo da evasão fiscal "LuxLeaks".

O CEDH pede ao Luxemburgo que pague uma indemnização a Raphaël Halet, condenado pelos tribunais do Grão-Ducado por enviar documentos fiscais confidenciais a um órgão de comunicação social quando era funcionário da empresa de consultoria PricewaterhouseCoopers (PwC).

O CEDH, que em 2021 tinha indeferido o caso de Halet em primeira instância, decidiu desta vez a seu favor num acórdão tornado público esta terça-feira.

O tribunal considerou que o interesse público na divulgação desta informação supera os efeitos nocivos dela resultantes.

A instituição sediada em Estrasburgo condenou, assim, o Luxemburgo e ordenou-lhe que pague a Halet 15.000 euros por danos morais e 40.000 euros por despesas legais.

"Este é o fim de 11 anos de luta judicial e não apenas judicial contra a evasão fiscal", declarou Raphaël Halet após o anúncio da decisão.

Raphäel Halet, que veio com a família conhecer o veredito, disse que este pode marcar um "passo em frente" para outros denunciantes.

"É talvez um passo em frente para os denunciantes do futuro. É sobretudo com esse espírito que tenho feito tudo isto durante 11 anos", ressalvou.

"Um denunciante pode agir de boa fé"

Halet ficou satisfeito por haver "um tribunal que (possa) reconhecer que um denunciante pode agir de boa fé, que um cidadão pode estar certo em lutar contra um paraíso fiscal ou uma multinacional, porque este mesmo país é um paraíso fiscal dentro da União Europeia", acrescentou Halet.

Acusado no Luxemburgo por revelar documentos fiscais dos clientes do seu empregador, Raphäel Halet foi multado em 1.000 euros em recurso em 2014.

O francês entregou a um jornalista 16 documentos utilizados numa reportagem para o programa francês "Cash Investigation", emitida em 2013 na France 2.

O objetivo era denunciar as "rescisões fiscais", prática que permitia a muitas multinacionais beneficiar de condições muito vantajosas concedidas pelas autoridades fiscais luxemburguesas.

Antes dele, outro denunciante, também funcionário da PwC, tinha copiado 45.000 páginas de documentos confidenciais em 2010, que foram entregues ao mesmo jornalista.

Na sequência de uma queixa da PwC, o primeiro denunciante e o jornalista foram julgados e absolvidos pelos tribunais luxemburgueses. Raphaël Halet foi multado em 1.000 euros.

Em maio de 2021, o CEDH, a quem Halet tinha apelado, decidiu a favor dos juízes do Grão-Ducado, considerando que tinham encontrado um "equilíbrio justo" entre os direitos da PwC e a liberdade de expressão do requerente.

Raphaël Halet, que queria ser plenamente reconhecido como denunciante, tinha solicitado e obtido o reenvio do processo para a Grande Câmara do CEDH, o órgão supremo do Tribunal.

Este último finalmente decidiu a seu favor.

"A vitória de hoje é a prova de que nunca devemos desistir", rematou Halet, acrescentando que a sua abordagem foi além do seu caso pessoal, esperando que "outros denunciantes, outros cidadãos (...) possam usá-la para levar a luta ainda mais longe".

